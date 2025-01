Netikaabli otsas Ringo Starriga Üks maailma vanimaid rokkstaare on ikka rivis ehk Kas on nii, et kantri alati jääb

​Ringo Starr ei ole pelgalt muusikalegend, ta on elav ajaloo kehastus. Ta oli kohal ja lõi kaasa murrangulistel hetkedel, mis muusikaajalugu jäädavalt muutsid. Paljud tema kaasteelised on juba ammu meie hulgast lahkunud ning elavad edasi oma surematus muusikas ja ajalooõpikutes. Heatujuline ja reibas Starr on aga täies elujõus ning selle tõestuseks andis ta välja uue albumi "Look Up".