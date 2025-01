Maret Tomson Pühendunud õpetaja pani kooli loo raamatu sisse

Alates 12. eluaastast on Maret Tomson selle kooli juurde kuulunud. Just siis kolis nende pere Suure-Jaanist Viljandisse, sest Suure-Jaani rajoon kaotati ja rajooni täitevkomitees töötanud pereisa töö jätkus Viljandis. Muusikakoolis võeti ta kohe kolmandasse klassi, sest koduõpetaja antud klaveritunnid polnud mööda külgi maha jooksnud.

Toona oli muusikaharidus kolmeastmeline: lastemuusikakool, keskastme muusikakool, konservatoorium. Kõrgtasemel ei saanud Maret Tomson klaveriõpinguid jätkata, sest käed ei pidanud nii suurele koormusele vastu. Klaveri eriala tuli vahetada muusikateaduse vastu. "Nii see 16 aastat läks ja õpetasin siin 50 aastat. Kaks aastat tagasi otsustasin töölt ära jääda, sest öeldakse, et lahkuma peab allakäigu esimeselt astmelt. Võib mõelda, et 50 aastat ühes asutuses on rutiin, aga et üle 20 aasta oli muusikakooli kõrval ka kultuuriakadeemia, varem kolledž, siis kahe erineva õppekava vahel loovimine pakkus inspiratsiooni mõlema kooli jaoks."