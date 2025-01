Politseile teeb muret, et riigipühad kipuvad muutuma joomapeoks

"Olgu selleks 20. august, 24. veebruar, jaanipäev või teised Eesti riigile olulised päevad, mida noored võtavad kui üht vaba päeva võimalusega napsu võtta," nentis politseijuht Margus Sass. "Kuidagi ei püüta seda seostada asjaoluga, et need on kuupäevad, mil Eestile vabadus tagasi võeti, vaid seostatakse seda vabadust alkoholi ja pidutsemisega."

Sassi meelest peaks ühiskonnas tervikuna palju enam rääkima sellest, mida need kuupäevad Eesti riigile tähendavad. "See on meie vabadus, mille eest ka meie tänased politseinikud seisavad," lausus ta. "Et vabadus oleks turvaline."