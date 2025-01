Politseijuht: suurimad ohud varitsevad internetis ja liikluses

Margus Sassi sõnul pole riigieelarve kärped ja majanduskriis politsei ridu Viljandimaal kärpinud, töötajaid on sama palju kui paari aasta eest ja ka nende vahetumine käib samas rütmis. Jaoskonnas on 63 töökoha seas alati paar-kolm täitmata kohta, mida saab kasutada selleks, et õppivatele politseikadettidele kooli kõrvalt osalise koormusega töötamise eest palka maksta.