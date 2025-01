Jaanuari kahe esimese nädalaga registreeriti terviseameti andmeil Eestis 258 läkaköha haigusjuhtu, mida on 8,6 korda rohkem kui kogu eelmise aasta jooksul, mil kinnitati 30 haigusjuhtu. Viljandi haigla infektsioonikontrolli õendusjuht Tiina Teder ütles, et käesoleva nädala keskpaigas polnud Viljandis läkaköhaga patsiente ravil, küll aga on talle teada, et Viljandimaalt on vähemalt üks laps läkaköha diagnoosiga ravil Tartu ülikooli kliinikumis.