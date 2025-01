Turu-uuring noortekeskusele ruumipakkumisi ei toonud. Abilinnapea: aeg pitsitab takka, aga häid valikuid ei ole

Abilinnapea Are Tints rääkis novembris, et noortekeskusele ruume leida ei ole lihtne. Vaatamas on käidud mitut kohta, kuid kõik need vajaksid ümberkohandamist. "See teeb ühekordse investeeringu nendes ruumides kas siis omaniku või meie poolt märkimisväärseks ja see ei ole ajutise pinna puhul hea variant."