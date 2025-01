JUHTKIRI Sammud Trepimäeni viivad ettevõtjateni

Iseasi, kui suur summa tänu sellelegi koguneb: kui omanikud on kaugel, jääb naabrist parem olemise moment ära. Mainele võib annetamine küll hästi mõjuda, aga väga selget reklaamikasu sellest ei sünni. Ja seda pole vahest vaja mainidagi, et ajad on meil majanduslikult, nagu nad on.

​Jääb üle lihtsalt oodata ja loota ning panustada näiteks suhtekorraldajast linnapea oskuslikkusele. Tõele au andes ei juhtuks midagi, isegi kui see trepp tuleks ohutuse mõttes mõneks ajaks sulgeda. Kel vaja vanalinnast alla järve äärde või järve äärest linna pääseda, sellele on see mugav lahendus küll, ega seda muidu ehitatud oleks, aga hädavajalik osa linnast see ju pole. Ühest turismiatraktsioonist ilmajäämine oleks ühele linnakesele ja tema eneseteadvusele aga valus hoop. Lossimägede ja järvede linn Viljandi, kes ei suuda isegi oma Trepimäge korras hoida … Piinlikuvõitu. Allaandmisehõnguline, eks ole. Kujundliku võrdlusena kerkib silme ette Viljandi paadimehe paat, mis on lekkima hakanud ja millest üks aer on kadunud.