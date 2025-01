Räpaste praakplaatide tõttu algab kõige uuemas Grossi poes remont

OG Elektra tegevjuhi Raigo Mõlderi sõnul mõisteti kohe pärast kaupluse avamist, et põrandaplaadid on defektiga. "Neid ei ole võimalik puhastada,” nentis ta."Tundub, et plaadid on väga poorsed ja võtavad kogu mustuse sisse." Nii nägi põrand äärmiselt räpane välja ka pärast põhjalikku pesu.