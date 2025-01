Linn loodab Trepimäe taastamiseks saada annetustena 200 000 eurot

Selline võiks välja näha uus Trepimägi. Hinnanguliselt võiks see maksma minna 340 000 eurot. Tegelik hind selgub pärast hanget. Projekti autorid on Gert Guriev, Sander Haugas ja Ilmar Valdur.

Viljandi Trepimägi on nii lagunenud, et tuleb täielikult taastada, kuid et linnal selleks raha ei ole, loodab linnapea vajaminevast 340 000 eurost üle poole saada kogukonna abil.