Põhja-Sakala vallavanem Karel Tölp ütles, et need olid sotsiaalkorterid, mis seisavad tühjalt ja mida omavalitsusel ei ole enam vaja. "Sotsiaalpindu vajavate inimeste hulk vallas on viimastel aastatel vähenenud ja oleme neid ringi tõstnud, et pinda paremini ära kasutada," kõneles vallavanem. "Sürgaveres on sotsiaalmaja müügis, Kõos on niinimetatud vaestemaja, kus elab ainult üks inimene, aga temal on leping lõppemas. Kirivere koolimaja lähedal asetsev tellistest sotsiaalmaja seisab samuti üsna tühjana."