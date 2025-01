Evi Murdla Kümme aastat võitlust, et Viljandi saaks tänapäevase raamatukogu

Mõni aeg tagasi lugesin Sakalast, et Viljandi linnaraamatukogu ruume hakatakse kokku tõmbama. Mõnel teisel asutusel olevat oma ruumides kitsaks läinud, raamatukogu aga laiutavat mitmel korrusel. Lugesin ega saanud aru, mis on Viljandis juhtunud. Me ju võitlesime kümme aastat selle eest, et saaksime endale tänapäevase raamatukogu.