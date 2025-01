JUHTKIRI Aga miks mitte korraldada konkurss?

Ent asjaajamise viis paneb juba mõtlema. Esiteks on väga ebaviisakas ja ebaprofessionaalne​ jätta infosulgu ​​huviline, kellega on juba suheldud ja kellele ka osaliselt lubadusi antud. Teiseks jääb arusaamatuks, mille põhjal on otsustatud, et ühe mittetulundusühingu plaanid sobivad kohalikku keskkonda rohkem kui teise omad, kui neid ei ole isegi võrreldud. Ning kui kaks huvilist on olemas, siis kas on välistatud, et oleks ka kolmas ja neljas? Mõni selline, kes ehk ei tule selle peale, et võiks oma plaane otse vallavalitsusele pakkuma minna, aga kel avaliku konkursi väljakuulutamine paneks peas hammasrattad liikuma?