Viljandi vallavõim andis Võrtsjärve sadama külaseltsile seadust rikkudes

2023. aasta oktoobri alguses saatis mittetulundusühing Vana Valma Sadam Viljandi vallavalitsusele avalduse sooviga võtta Valma külas rendile mõtteline osa Vanasauna sadama kinnistust, täpsemalt Peksu sildumisala. Ühing kirjutas, et soovib sadama ala arendada ning luua sinna paremad võimalused kutselistele kaluritele ja külalistele.

Kuu aega hiljem teatas vallavalitsus ühingule vastates, et parajasti käib Vanasauna sadama põhjapoolse osa ehk Peksu sildumisala rendileandmise tingimuste ettevalmistamine ning kui need on kinnitatud, võtab vallavalitsus ühinguga uuesti ühendust. Paar nädalat hiljem arutas vallavalitsus Vanasauna sadama kinnistu mõlema sildumiskoha rendileandmist ning otsustas teha pakkumine mittetulundusühingule Valma Külaselts. Vana Valma Sadamale renditingimusi ei saadetud.