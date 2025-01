Viljandi vald paneb raamatud rändama

Rändnäitus toob kokku Viljandi valla kirjanike teoseid, raamatuid, millest on vändatud aegade jooksul filme, ning Viljandi valla raamatukogu lugejate selle sajandi lemmikuid, samuti laste- ja noortekirjandust. Eesti raamatu aasta avaürituse korraldab Viljandi valla raamatukogu eesmärgiga edendada lugemiskultuuri ja tuua esile kirjanduse mitmekesised väärtused.

Raamatukogu direktori Tiina Torimi sõnul tuuakse raamatud mäluasutusest välja, et tugevdada silda inimese ja raamatute vahel. "Soovime tuua kirjanduse inimestele lähemale ja näidata, et raamatud ei pea olema vaid riiulitel ootamas. Raamatud pakuvad meelelahutust, uusi teadmisi ja avardavad silmaringi – need võivad olla meie kaaslased igal pool."