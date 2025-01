Kõpu PM-il on üks Eesti suuremaid punase lehma piimakarju, kuid nagu ettevõtte juht Tõnu Vreimann ütles, on seal ka musta-valgekirjusid lehmi. Neid võrreldes tähendas ta, et punikud lüpsavad küll vähem, aga nende piim on rammusam, sisaldades rohkem valku ja rasva, samuti on nende eluaja toodang suurem ehk nad püsivad kirjakutest kauem karjas. Fotol on vastsündinud vasikate laut.

Foto: Elmo Riig