Lahkus tunnustatud fotograaf ja ettevõtja

Teistkordse abiellumise järel otsustas ta 1972. aastal vastu võtta elektrieriala õpetaja ja meistri ametikoha Viljandis. Ta oli ka Viljandi EPT-s katlamaja juhataja, ent aina enam hakkas teda paeluma hobiks kujunenud fotograafia. Algul tegutses ta hobipildistajana nii Ramsi kui Viljandi fotoringis, aga peatselt asus fotograafina tööle omaaegses Leola teenindusmajas. 1992. aastast sai temast ettevõtja osaühingus Maksifoto ning fotograafiahuvilistele on ta ka koostanud raamatu "Kuidas nutitelefoniga häid pilte teha".

Endised kolleegid on kiitnud väga Mati Roosalu IT-teadmisi ja oskusi. Muu hulgas oli ta väga hästi kursis printerivärvidega. Just fotode trükkimises pidasid teised Viljandi fotograafid teda oma ala parimaks eksperdiks. Roosalu oli ka kohaliku fotoklubi liige ning tema fotosid on esitletud näitustel ja trükitud raamatutes.