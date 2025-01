Priit Toobal Tuuleparkide rajamise üle otsustamine tuleb jätta kohalike elanike kätte

Üks Eesti vanasõna ütleb: mida enam tuult, seda enam tuld. Tuulikud ja tuulepargid on Eesti rahva tuliseks ajanud. See on teema, mille puhul kõik näib olevat must või valge. On selged vastased ja pooldajad. Ükskõikseks ei jäta tuulikud vist küll kedagi.