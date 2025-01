Karksi hooldekodu keldriruumis tekkis põleng

Päästjad kontrollisid põlengukoha üle ja leidsid seinalt veel teise ohtliku lambi. Et keldriruumid olid suitsu täis, tuulutati ruumid.

​Päästjad tõdesid, et hooldekodu töötaja avastas põlengu õigel hetkel, sest lambi all oli palju põlevmaterjali. Sulanud materjal tilkus ja oleks võinud tekkida suurem põleng. Töötaja oli oskuslikult lükanud põlengukoha ümbruses olevad asjad kõrvale ja pannud lambi all olnud karbi kraanikaussi.