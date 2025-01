Viljandi muusikakool 80 Viljandi muusikakooli ajaloost valmis põhjalik raamat

"See oli Tonio Tamra ettepanek," meenutab Tomson ligi kolme aasta tagust aega, kui kooli toonane direktor uuris temalt, kas ta ei tahaks täiendada ajaloo rubriiki kooli veebilehel. Kooli puudutavate tähtsamate sündmuste ülestähendamine ja nendega seotud intervjuud olid mingil ajal jäänud toppama. Esialgne plaan oli puuduvad lüngad täita, et ajalugu oleks edasi kirjutatud ega jääks poolikuks.

"Võtsin selle õhinaga ette ja hakkasin ka kooli algusaega põhjalikumalt uurima. Kauaaegne direktor Kalle Tamra on hea mäluga ja tal on ka palju dokumente, ainekavasid ja fotosid alles hoitud," räägib Tomson ning ütleb, et tema esimene mõte oli külastada Kalle ​Tamrat ja tema abikaasat, kooli pikaaegset õpetajat Maie Tamrat, et nende mälestusi otse koguda – arhiivist võib ju igal ajal andmeid saada, inimestelt aga mitte.