Kõrvalteede libedustõrjel on heaks relvaks karestamine

Viljandimaal ühistransporditeenust pakkuva Atko Bussiliinide Viljandi piirkonna juht Kaupo Haukanõmm nentis, et libedamure on bussijuhtidel olnud igal talvel. "Bussijuhtidele on antud korraldus sõita endale ja reisijatele ohutult ning mitte lõhkuda bussi. Niipalju kui võimalik me sõidame, aga kui ei ole enam võimalik, siis tuleb sõit katki jätta," lausus ta.​

​Viljandi valla teedespetsialist Tanel Raud ütles, et vald karestab ühte või teist kruusateed siis, kui bussisõitjad on seda palunud, või kui mõni väga probleemne koht on muul kombel teatavaks saanud. "Äsja oli Marna Torimo lõik libe, see käidi kohe üle," tõi ta näiteks ning lubas, et karestaja käib korra üle veel Pärsti teedelt Savikoti kandis.