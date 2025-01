Üks sarja korraldajatest Silver Koovit Sakala suusaklubist ütles, et teisipäeva hommikul oli Holstre-Polli radade seis halb.

Korraldajate tiim oli tema sõnul lootnud, et saab lumest kokku vähemalt kilomeetrise ringi. "Kahjuks raja kvaliteet on nigel ja me ei saa võistlust korraldada," nentis Koovit.