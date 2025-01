JUHTKIRI Kas kaks kommi päevas on paras?

Nagu iga lapsevanem teab, on nende normide sajaprotsendiline järgimine väga raske. Ent see polegi ilmselt kõige tähtsam. Vaevalt et kaheaastase lapsega kohe midagi kohutavat juhtub, kui ta vahel harva mõne ampsu jäätist sööb või lasteaiakaaslase sünnipäeval nii torti kui kommi põske pistab. Olulisem on hoiduda üldisest magusa liigtarvitamisest, mitte päevas kahe kommi normil näpuga järje ajada. See on mõeldud rohkem piiride märkimiseks.