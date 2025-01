Viljandimaa üritused laupäeval, 25. jaanuaril

ÜRITUSED

Vaimse tervise kohvik on 25. jaanuaril kella 10–14 Viljandi linnaraamatukogus. Kohvikusse on oodatud kõik inimesed, kes tunnevad, et nad soovivad jagada oma vaimse tervise muresid ja nõu küsida. Tallinna tänav 11/1, Viljandi