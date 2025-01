Elavad klassikud tulevad näituse viimasel päeval Kondase keskusesse

Kaido Ole on kõigil maalidel kujutanud iseennast. Kaie Mölter

​Näituse avamisel arvas Marko Mäetamm, et kui kokku panna väga erinevad tööd, sobivad need alati kokku. Kaido Ole märkis, et Kondase keskuse naivistlik aura või fluidum on see, mis neid innustas umbes sama palju, kui oleks innustanud Kumu, mis on professionaalsete kunstnike Meka​. Jaan Toomik nentis, et kõik kunstnikud on omamoodi idealistid ja naivistid.