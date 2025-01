Viljandimaa naine päästis aia taha ilmunud läbikülmunud neiu

"Perenaine kutsus tüdruku tuppa sooja, pakkus kuuma teed ja süüagi ning püüdis esmalt omal käel uurida, kust neiu tuleb ning kuhu on minemas," kirjeldas veebipolitseinik Elerin Tetsmann. Et vastused olid ekslevad, võttis perenaine Kaidi ühendust veebipolitseinikuga ning uuris, kuidas edasi toimida. Selgus, et aia tagant leitud hapras seisus neiu oli pärit hoopis teisest maakonnast, tema lähedased olid teda eelmisest päevast saadik kõikjalt otsinud ja suures mures.

"Tuul on täna läbilõikavalt külm, nii et lõdisema võtab tugevamadki, seega oli ainult õnn, et tütarlaps külateel nii palju endas julgust leidis ning just Kaidi värava taha peatuma jäi," kirjutas Viljandi veebipolitseinik Elerin Tetsmann oma postituses. Ta lisas, et kuna teisipäeval on ka rahvusvaheline kallistamise päev, saadab ta politseijaoskonna poolt Kaidile ja tema perele kuumad kallistused.