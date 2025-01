Jõuliselt kerkinud vesi muudab suunda

«Siinkohal peab märkima, et vaatlusrida ei ole järjepidev,» nentis Toots. «Tänassilma jõe veetaset on mõõdetud aastail 1924–1938, 1945–1969 ja 2007. aastast praeguseni. Seega võis vahepealsetel aastatel olla jaanuaris ka rohkem suurvett. Teisalt võib öelda, et äsjane rekord on ühtlasi viimaste aastate tipp – viimati voolas Tänassilma jõgi veel kõrgemal 2016. aasta augustis, ulatuses 180 sentimeetrini.»