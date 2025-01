1. mail on Viljandi staadionil tuhandeid jooksjaid. Kiireimad lõpetavad ümber järve jooksu vähem kui 40 minutiga, tagumistel tulijatel kulub paar tundi rohkem.

Esimese kuuga, mil on olnud võimalik registreeruda kevadel ees ootavale 96. ümber Viljandi järve jooksule, on seda teinud ligi 800 inimest. Korraldajad loodavad, et umbes kolm korda sama palju rahvast paneb end kirja järgmise kolme kuu vältel.