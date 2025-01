IVO JAANISOO Töö lõpetanud tuulikut saab taaskasutada

Ehkki esimene Eesti tuulegeneraator püstitati Virtsu juba 2002. aastal – ja see töötab seniajani –, on tuuleparkide rajamine hoo sisse saanud viimaste aastatega. Tuulikute eluiga on 20–30 aastat, mistõttu muutub nende demonteerimise ja käitlemise küsimus Eestis aktuaalseks alles mitmekümne aasta pärast.