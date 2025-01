JAAK JÕERÜÜT Kõik kärpimise heaks, kõik kärpimise nimel!

Vana tõde on, et iga eset, sündmust, projekti, looma või inimest võib vaadelda erinevalt. Näiteks münti: eest näeb number kahte, tagant midagi hoopis muud. Näiteks inimest: jalas on kingad, peas on juuksed. Näiteks põhiseaduse preambulit: mõni kaitseb eesti keelt ehk midagi ühemõttelist, mõni kaitseb eesti kultuuri ehk midagi avarat ja piiritlematut, mõni kaitseb eesti rahvast ehk iga eestlast, sõnaliselt, mitte füüsiliselt. Viimane lause selgitab ehk sedagi, miks mõne arvates on kuulsa preambuli kaitsmisega alatasa mingeid probleeme. Aga see pole praeguse repliigi teema.