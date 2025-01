Kui oled ostnud pealtnäha ilusad sokid ja pakendit avades selgub, et need on augulised, viid praaktoote poodi tagasi ja kellelgi ei teki küsimust. Kasutada ju ei saa. Aga mida teha siis, kui ostetud raamat, mis maksab sokipaarist keskmiselt viis-kuus korda rohkem, on täis trüki- ja muid vigu ning mida lugeda ei õnnestu?