ANDRES LAIAPEA Viljandi eelarve on kärpekohti täis

On positiivne, et linna käesoleva aasta eelarvega, mille volikogu jaanuari lõpus heaks kiidab, eraldatakse 340 000 eurot Trepimäe rekonstrueerimiseks. Just linnavalitsuse raskused seal vajalike tööde tegemiseks raha leidmisel oli ju põhjus, miks tegin sügisel ettepaneku kasutada selleks kaasava eelarve raha. Kahjuks seda ettepanekut rahvahääletusele ei lastud.