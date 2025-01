JUHTKIRI Arutelu tuleb, aga muutust ilmselt mitte

Vanalinna elanikel ilmselt kahepidist mõtlemist ei ole. Kui koduhoovis ühel või teisel põhjusel parkimisvõimalust pole, on autoomanikele tasuline parkimine vastukarva. Lohutus, et sõpradel ja sugulastel on alates 1. juunist lihtsam läbi hüpata, ilmselt palju ei maksa. Pole siis ime, et Posti tänaval elav Andres Tammemäe on algatanud petitsiooni Viljandi linnavolikogus vastuvõetud korra ülevaatamiseks ning soovib, et kohalikud elanikud kas vabastataks parkimistasust, linn aitaks neil oma hoovi parkimiskohti rajada või vähemalt lükataks tasulise parkimise algus aasta võrra edasi, et näha, kas seda pärast haigla valmimist üldse vaja on.