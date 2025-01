Subjektiivse meeldimisskaala kõrvale tasub aga meelde tuletada, miks Euroopa Liit korkide kinnitamise üldse kohustuslikuks muutis. Esiteks läks väga palju plasti raisku, sest pudelist eraldi on korgid ringlusse saatmiseks liiga väikesed, kokkuvõttes plastikoguselt aga väga suured. Sageli väidetakse küll, et pudelid pandi prügikasti niikuinii koos korgiga, kuid see ei vasta väga suurel määral tõele.​ ​Siit jõuame ka teise peamise punktini. Pudelikorgid on mereelanikele viie eluohtlikema reostusallika hulgas, sest nii linnud, kalad kui teised elukad kipuvad neid alla neelama.