MARKO SUURMÄGI Tasulise parkimise vastaste jälgedes ehk Mis mõtteid leiab rahvaalgatuse veebilehelt

Näiteks tahaks üks inimene, et riigikogulased saaksid endale kohustusliku kirjanduse ning peaksid lausa seadusesse kirjutatud nõude kohaselt läbi lugema 1905. aastal kirjandusrühmituse Noor-Eesti kirjapandud manifesti "Noorte püüded". Kes ja kuidas peaks kontrollima, kas riigikogulane on manifesti läbi lugenud, see ettepanekust ei selgu. Algatuse tegija leiab, et need mehhanismid tuleks leida parlamendil endal.