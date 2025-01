Viljandi uisumaraton lükkub edasi

Maratoni korraldav Viljandi rattaklubi annab oma kodulehel teada, et kõik eelregistreerunud osalejad kantakse automaatselt üle ja kui uus kuupäev ei sobi, on võimalik osalemine lükata järgmisesse aastasse.

Uisumaratoni peakorraldaja Kristjan Kivistiku sõnul on viimase nädala kõrged temperatuurid jää lagunemist kiirendanud. "Nädal tagasi oli veel õrn lootus, et ilm pöördub külmemaks, kuid täna see lootus puudub. Järve laiemates kohtades on jääkilp täielikult sulanud ja vesi lainetab," ütles ta. Uisumaratoni korraldamiseks on vaja vähemalt 20 sentimeetri paksust jääkihti, mille tekkimiseks peaks olema vähemalt kümme päeva 10-kraadist külma. "Kas selline külmalaine saabub või kordub 2020. aasta olukord, kui jääd ei tekkinudki, on veel teadmata. Meie hoiame pöidlaid," lisas Kivistik.