"Kõik valmistuvad hoolega," lausus Anneli Kundla, kes on XXVIII laulu- ja XXI tantsupeo Viljandimaa kuraator. Möödunud nädalal oli Sakala keskuses valikmudilaskooride esimene eelpoov ning sel laupäeval on see ees puhkpilli- ja sümfooniaorkestritel. Esimesed eelproovid jätkuvad Viljandimaal riburada pidi märtsi keskpaigani ja nende järel tulevad teised eelproovid, mille 18. mail lõpetavad valiksegakoorid. Kokku tehakse siin 25 proovi.