Sünnipäevaks kommi toomise komme hakkab lasteaiast kaduma

Viljandi Krõllipesa lasteaia direktor Margit Suurmets ütles, et lasteaias jälgitakse riiklikke soovitusi ja ettekirjutusi. "Meil on küll linnavalitsuse lepinguga toitlustaja ja toitumissoovituste jälgimine on peamiselt tema vastutada, aga teadlikkust loomulikult suurendame."

See, kui palju lapsed päevas kommi söövad, oleneb direktori sõnul väga palju peredest ning ka lasteaias käitutakse vastavalt perede soovidele. "On peresid, kus komm on keelatud. Näiteks kui me päkapikukomme lastega jagame, siis arvestame seda, mida rühmad on omavahel kokku leppinud."