Folgipeo vabalava ootab muusikutelt esinemissoovi

Roheline lava, mida varem vabalavana tunti, on aastaid olnud lahutamatu ja armastatud osa Viljandi pärimusmuusika festivalist. Kui varem pääsesid sinna esinema kiiremad sooviavaldajad, siis eelmisest aastast hindab esitatud materjale programmitoimkond, et pakkuda publikule mitmekesist kava ja rikkalikku elamust. Esinemissoovist saab sel aastal teada anda 1. märtsini.

"Kandideerimisel peaks silmas pidama, et ootame eelkõige pärimusliku muusika lauljaid ja mängijaid ning teretulnud on noored ja uued koosseisud, kes tulevikus võiksid jõuda põhilavadele," rääkis festivali programmijuht Tarmo Noormaa. "Rõõmustame väga külapillimeeste üle ja samuti on võimalik osaleda neil, kes juba esinevad festivalil mõnel muul laval."

Festivali pealik Ando Kiviberg ütles, et alustavatele muusikutele on see hea väljavaade esimest korda suure publiku ette astuda ja vahetut tagasisidet saada. "Roheline lava on paljudele noortele esimene samm unistuste poole ning tähtis verstapost, mis aitab neil muusikuteel kindlamalt edasi liikuda," kinnitas ta.

Roheline lava on olnud Viljandi pärimusmuusika festivali osa 1995. aastast, pakkudes muusikutele esinemisvõimalust ning publikule meeldivat kohta melust osa saamiseks ja tantsimiseks. Osavõtt on vabatahtlik ja kõik Rohelise lava kontserdid on tasuta. Sel aastal on Rohelise lava asukoht taas Laidoneri plats.

32. Viljandi pärimusmuusika festival kestab 24.–27. juulini.