Muusika, mis on nautimiseks muusikaarmastajale

Ammuste kroonikute lugudest on teada, et Venemaa suursaadik Saksimaa kuurvürsti õukonnas krahv Hermann Karl von Keyserling tegi Johann Sebastian Bachile ettepaneku kirjutada meeleolu virgutamiseks midagi elavaloomulist ja kerget. Helilooja kirjutaski esimest ja viimast korda variatsioone ning tasuks kinkis krahv talle 100 luidoori, mis oli tollal Bachi mitme aasta palk. Samal ajal oli krahvi soosingus imelaps Johann Gottlieb Goldberg, kes oli ühtlasi Bachi õpilane, tema oli olnud teose esmaesitaja.

"Goldbergi variatsioonide" avaväljaandelt (1741) saab lugeda autori lisandust, et teos on mõeldud nautimiseks muusikaarmastajale. Nüüd on võimalik seda teha Viljandis, seda enam et teose esitab tippmuusikute koosseis, mida rohkem kogeda ei ole võimalik.