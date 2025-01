Sakala valis mulluse tublima töötaja

"Paljud Merlini lood olid tänavu lugejatele enim huvi pakkunute hulgas," nentis peatoimetaja Hans Väre. "Ta on süsteemne ja ettevalmistunud, abivalmis ja valmis kaasa mõtlema, et Sakala lugejate ette jõuaks kõige põnevam sisu."

Väre tõi ka välja, et Kuld on enda kanda võtnud emotsionaalselt rasked teemad ning pööranud avalikkuse tähelepanu mitmele rasket haigust põdevale inimesele, kellele ravivõimaluste leidmine on muutunud tänu sellele lihtsamaks.