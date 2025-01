FOTOD Viljandlane jagab end tätoveerimise ja harpuunipüügi vahel

37-aastast Pavel Bojetskit on lapsest saadik paelunud kalapüük. Tema teine kirg on tätoveerimine ja see muutus 12 aastat tagasi hobist leivatööks. Lühemat aega töötas ta Tartu, Soome ja Hispaania stuudiotes, peaaegu kaheksa aastat on ta pidanud stuudiot Viljandis.