Soome tuumajaamade tulevik jõudis Eesti kohalike poliitikute töölauale

Soome läänerannikul on kolm tuumareaktorit. Üks neist alustas täismahus tööd alles paar aastat tagasi, teised kaks on juba enam kui 45 aastat vanad.

Linnade ja valdade liit saatis kõigile omavalitsustele eelmise aasta lõpus kliimaministeeriumis koostatud kirja teatega, et Eesti on saanud Soome tuumaelektrijaamade tootmisplokkide kasutusea pikendamise keskkonnamõju hindamise auditi. Enamik Viljandimaa omavalitsusjuhte tunnistab, et ei oska sellega midagi peale hakata.