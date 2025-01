NÄDALA REKORD Liiga palju privaatsust

Eestlastele on ikka meeldinud privaatsus. Paljud teised rahvad ei saaks ka seitsmendal seletamisel aru, miks me tundsime koroonaajal, et kaaskodanikega kahemeetrist vahet hoides läheb olemine kuidagi kitsaks, kuidas hajaküla saab olla küla ning miks me oleme loovutanud nii suure osa oma maast sääskedele. Aga vaadates värsket rahvastikustatistikat, hakkab privaatsuse järjepidev suurenemine isegi eestlastele muret valmistama.