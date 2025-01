NÄDALA ABI Koorem sõpruslinnale kogunes kopsakas

Veidi enam kui kuu aja pärast saab täiemahulise sõja algusest kolm aastat. See on väga pikk aeg kellegi toetamiseks, rääkimata võitlejatest. Seda enam tasub rõõmustada, et viljandlased ei ole sõpradele selga keeranud. Tasub tunnustada nii seekordse saadetise korraldajaid ja annetajaid kui ka kõiki neid, kes muudes kanalites Ukrainat on aidanud. Kuni Ukraina vastu peab, ei ole meil mingit õigust väsida.