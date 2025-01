HANS VÄRE Kui sõber tahab meid jagada ja valitseda

USA esmaspäeval ametisse astuva presidendi Donald Trumpi puhul on sageli segane, kas tema järjekordne skandaali tekitav väljaütlemine on tulenenud uitmõttest, on teadlikult lendu lastud segaduse tekitamiseks või mõeldud päris tõsiselt. Nii muret tekitavat avaldust, kui Trump tegi 7. jaanuaril Gröönimaa ja Panama kanali võimaliku jõuga Ühendriikide koosseisu võtmise kohta, polnud aga vähemalt meie vaatenurgast veel kunagi ette tulnud.