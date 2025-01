Juunist mitmel pool Viljandi kesklinnas kehtima hakkav tasuline parkimine paneb sellel alal elavad inimesed valiku ette, kas soetada parkimispilet või leida autole koht oma kinnistul või väljaspool tasulist ala. Linnapea Johan-Kristjan Konovalovi sõnul on tasuline ala planeeritud nõnda, et sinna sisse jääks võimalikult vähe elumaju.

"Ala on kujundatud nii, et see puudutaks elurajoone võimalikult vähe, aga mõni maja seal sees ikka on," märkis ta.