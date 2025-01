Jakobsoni koolis on tervisliku eluviisi rändnäitus

Näitusel saab põhjaliku ülevaate tervislikust toitumisest ja elustiilist ning leiab praktilisi juhiseid, kuidas muuta igapäevased valikuid tervislikumaks. Kõik huvilised, nii õpilased, lapsevanemad kui ka kogukonna liikmed, on oodatud näitusega tutvuma.

"Oleme rõõmsad, et saame olla osa tervisemuuseumi üleriigilisest terviseprojektist," ütles Jakobsoni kooli direktor Tauno Tilk. "Loodame, et näitus aitab kaasa sellele, et nii meie õpilased kui ka kogukond mõistaksid paremini tervislike valikute mõju enda ja ümbritseva heaolule."

Väljapanek aitab mõista, milline on tervisliku toitumise mõju kehale ja vaimule; kuidas toetada heaolu unest ja liikumisest; mida teha, et vähendada sotsiaalmeedia negatiivset mõju ning kuidas säästa toitu ja teha jätkusuutlikke valikuid.



Saab tutvuda interaktiivsete eksponaatidega, nagu vitamiiniketas, tasakaalu treeningplatvorm ja mängulised kapid, mis teevad õppimise lõbusaks ja praktiliseks.



"Meie missioon on tuua terviseteemad iga nooreni Eestis, olenemata asukohast," selgitas Tervisemuuseumi juht Kadri Rannala. "Paljud noored ei saa meie juurde Tallinna tulla, kuid selline rändnäitus täidab seda lünka. Uuringud näitavad, et noorte tervislik eluviis vajab tuge – näiteks on iga viies laps ülekaaluline. Soovime aidata koolidel ja kogukondadel luua paremaid tingimusi teadlike terviseotsuste tegemiseks."

Näitust saab vaadata 21. veebruarini koolipäevadel kella 14–16. Eelkõige on see mõeldud põhikooli vanema astme õpilastele, kuid on avatud ka kõigile teistele huvilistele. Jakobsoni kool kutsub kohalikke elanikke, lapsevanemaid ja teisi kogukonna liikmeid kasutama suurepärast võimalust vaadata näitust ja omandada uusi teadmisi tervislikest eluviisidest. Grupikülastus tuleb varem kooliga kokku leppida, tavakülalistel palutakse enne pöörduda kooli administraatori poole.

Näituse koostamisel lähtuti Põhjamaade toitumissoovitustest, Harvardi ülikooli tervisliku elu suunistest ning tervise arengu instituudi uuringutest ja suunistest.

Tänu Rimi Eesti toetusele saavad õpilased näitusest osa kogu aasta vältel, see rändab igasse maakonda ja on ühes koolis üleval keskmiselt neli nädalat.