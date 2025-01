JUHTKIRI Uued tuuled Abjas

Nüüd on tervisekassa välja pakkunud järgmise erilahenduse – katseprojekti. Julia Järveküla võtab enda hallata mõlemad perearstinimistud ning selleks, et patsientide arv üle jõu ei käiks, suunab osa muredest elektroonilisi kanaleid pidi mõnes teises Eesti paigas tegutseva arsti või õe juurde.

Süsteemis, mis võimaldab palju muresid lahendada arsti juures käimata, pole midagi uut. Tihti ei olegi ju vaja arstile midagi näidata, vaid muret kirjeldada või nõu küsida, paluda saatekirja edasisteks uuringuteks või retsepti pikendamist. Kui kahe nimistu inimesi aitab endiselt kaks arsti ning nende töö on täpsemalt jaotatud sedamööda, kas tarvis läheb kontaktvastuvõttu või mitte, ei pruugi patsiendid väga tähelegi panna, et üks neist on Tallinnas, Tartus või Raplas. Mõnel puhul tuleb oma mure küll kaks korda ära rääkida, aga see on ilmselt väike vaev, võrreldes variandiga, et ühte perearsti ei ole üldse ja teine põleb ülekoormuse tõttu läbi.