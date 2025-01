VIDEO Rebasepaar sättis end linnas lumehange magama

Kaja Heinsalu rääkis, et läks kella ühe paiku öösel rulood alla tõmbama, kui nägi, et maja ees istuvad kaks rebast. "Alguses olid nad teineteisest eemal, mingi aja pärast läks teine lähemale. Niimoodi nad sättisid end seal laterna alla magama. Oleks arvanud, et nad magavad kuskil heki all." Heinsalu tegi natukene hirmutavat häält, et vaadata, kas rebased reageerivad. "Ligikaudu viis minutit lebasid nad rahumeeli hanges ja siis võtsid suuna naabri aeda, tegid maja ümber tiiru. Mis edasi sai, ma ei tea."