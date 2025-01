Ohtlik jää sulab aina edasi

Päästeameti Viljandi päästekomando meeskonnavanem Rainis Liir ütles, et eelmise nädala teisipäeval mõõtsid päästjad Viljandi järvel ühes kohas jää paksuseks neli sentimeetrit ja selle nädala esmaspäeval Paala järvel kaheksa sentimeetrit.



«Nädalavahetusel sadanud suur lumi lõi petliku tunde, justkui oleks jää parajalt paks, aga tegelikult see nii pole,» lausus ta. «Jää paksus on väga ebaühtlane ning praegune sula muudab olukorra aina ohtlikumaks. Kindlasti ei tohi jääle minna. Sel heitlikul talvel ongi inimesed olnud pigem ettevaatlikud ning jääle on kippunud vaid üksikud.»



Liir lisas, et neljapäeval harjutasid päästjad Paala järvel läbi jää vajunud inimese päästmist. Jää paksust pole aga kavas uuesti mõõta enne, kui ilm peaks jälle külmaks minema. Nädala lõpuks lubab prognoos paraku viis-kuus kraadi sooja ja uus nädalgi alustab pehmelt. Mõni prognoos pakub ööpäevaks miinuskraade tuleva nädala lõpuks.



Päästeameti kommunikatsioonijuht Annely Oone märkis, et turvalise jääkaane tekkimiseks on vaja korralikku külma kümne või enama päeva jagu. Päästeamet peab turvalise jää paksuseks vähemalt kümmet sentimeetrit, aga see ei tohi olla muutunud sulaga pehmeks, sest siis võib ka paksemast jääst läbi vajuda.



Isegi ilusa ja tugeva jää puhul manitsevad asjatundjad ettevaatusele, sest veekogus võib alati olla ka ohtlikult õhema jääga kohti, näiteks allikate ja kõrkjate juures, voolukohtades, jõgede ja ojade suudmealal.



Päästeamet on rõhutanud, et läbi jää vajunud inimesel on libedast august ilma kõrvalise abita äärmiselt raske välja ronida ja ta kaotab külmas veel tegutsemisvõime juba kümmekonna minutiga. Lapsed või vanemad inimesed ei pruugi niigi kaua vastu pidada.